Названо главное отличие коронавируса от испанки

03.01.2021, 16:56, Разное

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Врачи рассказали, в чем заключается главное отличие коронавируса от испанки. Многие эксперты сравнивают эти два заболевания, поскольку 100 лет назад испанский грипп активно распространялся по миру.

Испанка развивалась в три волны, вторая из которых оказалась самой тяжелой. В началу 1920 года ситуация резко изменилась в лучную сторону. То же самое можно сказать и о гонконгском гриппе, который распространялся в три волны. Заболеваемость снизилась достаточно резко, поскольку был достигнут необходимый коллективный иммунитет.

Опираясь на данные факты, некоторые считают, что коронавирус перестанет распространяться также внезапно. По словам биоинженера Александра Кудрявцева, как правило, пандемии насчитывают три основных волны. Лучшим временем, чтобы COVID-19 исчез, является теплое время года. В данном вопросе важное место занимает разработка вакцин.

Если говорить о внезапности исчезновения коронавирусной инфекции, то этот вариант был возможен минувшим летом. Однако сейчас лишком высокая мобильность населения, чего не фиксировалось 100 лет назад. Сам же Кудрявцев придерживается мнения, что COVID-19 останется с человечеством навсегда, а текущую ситуацию исправит массовая вакцинация.