 

В храме ответили на обвинения в продаже пенсионерке макарон вместо свечей

03.01.2021, 16:28, Новости дня
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Сотрудница свечной лавки при Гатчинском кафедральном соборе Святого Апостола Павла в Ленинградской области назвала бредом информацию о том, что в учреждении вместо восковых свечей продают макароны.

«У нас проверенные постоянные поставщики, и каждая пачка (свечей) проходит через руки сотрудников. <…> Невозможно не отличить макароны от свечей, даже если предположить, что их подсунул поставщик. Мы все, честно говоря, в шоке от этой информации», – рассказала РИА «Новости» сотрудница лавки.

По ее словам, церковные свечи хранятся в отдельных упаковках, которые отличаются друг от друга в зависимости от формы изделия, длины и толщины. Работница церковной лавки предположила, что пожилая жительница Ленобласти в силу возраста могла ошибочно решить, что покупала макароны-«свечи» в соборе.

Ранее СМИ сообщили, что жительнице Гатчины Ленинградской области, 82-летней Галине Кожевниковой, продали спагетти вместо 30 восковых свечей в соборе Святого Апостола Павла. В Сети подсчитали, что прихожанка храма потратила около 3 тыс. рублей.



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