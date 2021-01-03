Электронный паспорт гражданина РФ начнут выдавать в Москве

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03.01.2021, 16:28, Новости дня
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Электронный паспорт гражданина РФ в пилотном проекте в Москве может появиться уже до 1 декабря 2021 года, сообщили в МВД. К этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера.

Электронный паспорт дополнит мобильное приложение, что обеспечит граждан квалифицированной электронной подписью и «станет ключом к государственным и коммерческим услугам». «Этот паспорт будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, износостойкостью, практичностью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки», – пояснили ТАСС в МВД.

В министерстве уточнили, что новый паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (подобно банковской) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем разместят информацию, содержащуюся в действующем бумажном паспорте, при этом главные сведения о гражданине будут указаны на самой пластиковой карте.

Основную информацию с электронного паспорта можно будет считать с помощью мобильного приложения без дополнительных затрат со стороны граждан и бизнеса, отметили в МВД. «Основные параметры проекта предстоит определить в рамках системного проекта инфраструктуры оформления, выдачи и применения паспорта с электронным носителем, проведение которого взяло на себя Минцифры России», – заключили в ведомстве.

Ранее в МВД рассказывали, что паспорт с электронным носителем информации будет выполнен в виде пластиковой карты, на ней будут данные из бумажного паспорта.

Добавим также, что с 1 января 2021 года в РФ начали выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19.



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