Многодетная мать из Хмельницкой области родила в 18-й раз

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03.01.2021, 16:06, Новости дня
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Многодетная мать из Хмельницкой области Светлана Кухарчук родила 18-го ребенка. Об этом Общественному рассказала заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник 2 января.

По словам врача, это первые подобные роды в области.

Женщина родила здорового ребенка весом 4,15 килограмма, но 18-е роды имели определенные риски, сказала врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская. Мать ребенка кормит не грудью, а смесью, уточнила она.

За прошедший год в семье родилось двое детей – 1 января и 29 декабря, сказала Кухарчук.

“18-х родов не было, были перед этим 16-е роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18 лет, сейчас ей 42, это она рожала почти каждый год”, – прокомментировала Мельник.

Сына назвали Павлик, он 18-й ребенок в многодетной семье. Теперь она воспитывает 10 мальчиков и восемь девочек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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