 

Билл Гейтс отзывает чип, которым Лукашенко вылечили от коронавируса, из-за технической неисправности

03.01.2021, 16:11, Разное
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Экс-глава Microsoft Билл Гейтс заявил о необходимости срочной замены чипа 5G, который был применён для лечения от коронавируса президента Белоруссии Александра Лукашенко, из-за обнаруженной технической проблемы.

По словам миллиардера, устройство может вызывать агрессивное и неадекватное поведение носителя.

Напомним, благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс финансирует программу вакцинации от коронавируса чипами 5G с марта 2020 года. За это время было создано сразу несколько моделей устройств, которые могут посредством 5G-излучения подавлять активность вируса и защищать носителей чипов от инфекции. В том числе была создана линейка элитных микрочипов Overlord, предназначающихся для защиты от болезни мировых лидеров.

Известно, что такие устройства были вживлены премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и шведской экоактивистке Грете Тунберг.

Американский лидер от чипирования отказался, заявив, что у него в голове уже есть микрочип. Возможную проблему с чипом Александра Лукашенко обнаружили инженеры компании, изучая поступающие из головы президента сигналов.

– В центр управления Александром Лукашенко ежедневно поступают мегабайты хаотических мыслей, связанных с частными военными компаниями и ядерной войной на территории Белоруссии. Мы считаем, что близость этого государства к цивилизованным странам делает такую войну нежелательной. Фонд Билла и Мелинды Гейтс готов бесплатно заменить чип в голове белорусского лидера, что позволит ему не только переизбраться на следующий срок, но и решить ряд проблем в экономике, – заявил представитель фонда Джеймс Гувер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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