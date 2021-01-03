Названы главные опасности для зубов в праздники

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03.01.2021, 16:04, Разное
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Врач Наталия Кадькалова назвала главные опасности для зубов в праздники. По словам стоматологов, испортить их очень легко, часто это происходит из-за совершения необдуманных действий.
Губительными для зубов в праздничные дни являются частые приемы большого количества пищи. Все это снижает выработку слюны. При этом падает ее защитные функции: еда, которая осталась на зубах, начинает их разрушать.

Врач напомнила и о вреде спиртных напитков. Их чрезмерное употребление также негативно сказывается на процессе выработки слюны.
В праздники стоит сократить употребление сладких напитков. В магазинных соках и минералки содержится много сахара. Он негативно сказывается не только на зубах, но и на фигуре.

Чтобы избежать негативных последствий, важно делать более продолжительные перерывы между едой и как можно чаще чистить зубы. Употреблять сладкие напитки лучше посредством трубочки. Таким образом, обеспечивается минимальный контакт с зубами.

Существует опасность и тогда, когда с помощью зубов люди открывают банки или же бутылки, а также разрывают ими упаковки с подарками. Часто это заканчивается травмами. Нередко передние зубы после таких действий приходится удалять.



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