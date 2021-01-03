 

Бывший муж Полины Гагариной накопил долгов под 100 тысяч рублей

03.01.2021, 16:04, Разное
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Бывший муж популярной российской певицы Полины Гагариной накопил долгов, общая сумма которых составляет почти 100 тысяч рублей. Известно, что Дмитрий Исхаков оказался в так называемом «черном списке» налоговой службы.
Бывшие супруги по-разному переживают развод. Фотограф Дмитрий Исхаков находится в непростом жизненном периоде. Он заболел, поэтому Новый год встретил в одиночестве. Что касается Полины Гагариной, то артистка выиграла проект «Голос» вместе со своей подопечной, а потом с сыном и дочерью отправилась на Мальдивы. Ей удалось вывести маленькую Мию из страны, несмотря на то, что экс-муж пытался всячески этому помешать.

Доходы Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова всегда были разными. Последний получал в разы меньше, нежели его супруга. Сейчас в финансовом плане дела у фотографа идут плохо. Налоговой службе он задолжал 94 тысячи рублей.

На сегодняшний день у фотографа оформлено ИП. Также он до сих пор является гендиректором «Творческого центра Полины Гагариной». В 2016 году в ГИБДД на его имя был зарегистрирован седан люкс-класса Mercedes-Benz E 200, но автомобиль пришлось продать. С тех пор официально у Исхакова нет машин. На сервисе «Авито» в 2016 году фотограф публиковал объявление о продаже Range Rover за два миллиона рублей, в 2018 году намеревался продать фототехнику за 60 тысяч рублей, матрас за 75 тысяч рублей и детскую коляску за 110 тысяч рублей.



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