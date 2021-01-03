 

Альбина Джанабаева восхитила своими формами в бикини

03.01.2021, 16:04, Разное
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Российская певица Альбина Джанабаева восхитила подписчиков своими формами в бикини. В социальной сети Instagram она показала снимок, на котором принимает водные процедуры.
Альбина Джанабаева является обладательницей роскошной фигуры. Ее она решила продемонстрировать, обнародовав селфи из бассейна. На фотографии можно отчетливо видеть пышное декольте знаменитости.

Водные процедуры супруга Валерия Меладзе решила принять в купальнике василькового цвета. При этом на исполнительнице совершенно не было косметики. Подписчики заявили, что Джанабаевой больше идет натуральность. За короткое время пост собрал огромное количество лайков и положительных комментариев.

Напомним, что Валерий Мелдазе ушел к Альбине Джанабаевой от своей супруги Ирины Малухиной. Артистка в браке подарила ему двух сыновей. Первый мальчик, которого назвали Константин, появился на свет в 2004 году. Тогда артист не признавал отцовство. Спустя десять лет Джанабаева подарила возлюбленному сына Луку.



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