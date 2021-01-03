 

Израиль завершил поставку США системы ПВО «Железный купол»

03.01.2021, 15:36, Новости дня
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Израиль завершил поставку армии США системы ПВО «Железный купол», сообщило министерство обороны еврейского государства.

«В минувшие выходные Израиль доставил вторую из двух батарей системы «Железный купол» армии США», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Министр обороны Израиля Бени Ганц подчеркнул, что «поставка «Железного купола» армии США еще раз демонстрирует тесные отношения между министерством обороны Израиля и министерством обороны США, эффективность системы против различных угроз и отличные технологические возможности израильской промышленности».

Соглашение о закупке двух батарей «Железного купола» было подписано США и Израилем в августе 2019 года. Системы ПРО израильского производства будут использоваться для защиты войск США от различных типов баллистических и воздушных угроз. Система «Железный купол», которая будет служить американским вооруженным силам, адаптирована к условиям США. При этом все ее эксплуатационные возможности останутся прежними.

Система «Железный купол» находится на вооружении израильской армии с 2011 года, являясь частью многоступенчатой системы противовоздушной обороны, включающей также системы «Праща Давида», «Хец-2» и «Хец-3». За это время «Железный купол» перехватил более 2400 ракет.



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