 

Глава белорусских католиков подал в отставку

03.01.2021, 15:36, Новости дня
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Папа Римский Франциск принял отставку католического архиепископа-митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, критиковавшего действия силовиков в Белоруссии, сообщила служба печати Святого престола.

Понтифик уже назначил апостольским администратором этой архиепархии монсеньора Казимира Великоселца, который до сих пор был епископом-помощником Пинского диоцеза Белоруссии, передает РИА «Новости».

Кондрусевич подал в отставку с поста архиепископа-митрополита в соответствии с параграфом 1 канона 401 Кодекса канонического права, по которому любой епископ должен подавать папе Римскому прошение об отставке, после чего понтифик, оценив все обстоятельства, принимает решение о дальнейшей судьбе епископа.

Ранее в Римско-католической церкви в Белоруссии сообщили, что Кондрусевич, который не мог вернуться домой из Польши, приехал в страну.

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявлял, что президент страны Александр Лукашенко из уважения к папе Римскому Франциску поручил найти решение ситуации, связанной с Кондрусевичем. В этот же день посольство Ватикана в Минске сообщило, что получило уведомление о возможности главы белорусских католиков вернуться в страну.

Кондрусевич является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет сообщал, что паспорт иерарха признан недействительным, из-за чего он не может вернуться домой из Польши.

В МВД республики заявили, что проверяют информацию о возможном наличии у Кондрусевича иностранного гражданства, а его белорусский паспорт аннулирован во избежание «необоснованного использования».

До инцидента Кондрусевич подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране.

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в своем письме папе Римскому Франциску писала, что Кондрусевич «одним из первых призвал власти к диалогу и прекращению насилия, после чего был незаконно лишен права вернуться в страну к своей пастве и находится в изгнании».



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