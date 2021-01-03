 

Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники

03.01.2021, 15:34, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Путешественник и ведущий тревел-шоу “Мир наизнанку” Дмитрий Комаров вместе с супругой, телеведущей Александрой Кучеренко, отправился на Мальдивы.

“Уже традиционно 31 декабря делаю паузу в экспедиции и встречаюсь с любимой женой”, – написал он 31 декабря в Instagram.

Ведущий отметил, что в этом году не планировал путешествие самостоятельно, а взял турпутевку на Мальдивы.

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 1 января в Instagram сообщила, что выступала в новогоднюю ночь перед зрителями, выпив перед этим обезболивающее.

“После нашего очень длинного перелета, добравшись в гостиницу в 21.00, я поняла, что не могу встать. Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага. А ровно в 22.50 должна была выйти на сцену, где меня ждали”, – написала артистка.

Украинский музыкант Dantes (Владимир Гудков) вместе с женой – певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой) встретил Новый год на Бали.

“Пятый день на Бали. Вопреки “Википедии”, местные делают ударение на “и”. Впервые встретил Новый год в лете”, – поделился он впечатлениями.

Артист сообщил, что они с супругой взяли в отпуск 20 книг, но ему удалось прочитать только 50 страниц одной из них.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина 1 января опубликовала фото с мужем, музыкантом Валерием Бебко, сыном и новым питомцем – щенком. Кличку ему пока не придумали, она призвала подписчиков выбрать ее вместе.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова отправилась на праздники на горнолыжный курорт Буковель с сыном.

Ведущая Лилия Ребрик показала в Instagram, как праздновала Новый год дома с семьей.

Актриса, героиня проекта “Холостячка” Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель проекта Александр Эллерт также отправились отдыхать в Буковель.

“Друзья, с Новым годом! Будьте счастливы и любите друг друга”, – сказала она в ролике, опубликованном в Instagram.

Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал фото с женой Кристиной.

С новым, 2021 годом от Ostapchuk Family”, – написал он.

Украинская исполнительница alyona alyona 31 декабря обнародовала пост с итогами года.

“Анализируя цели и планы, которые я строила в январе 2020 года, из моих уст не сходила улыбка – ну вот кто мог представить, что появится что-то вроде коронавируса и карантинных локдаунов. Писала ли бы я те пункты, зная будущее, – нет. Выполняла ли я то, что планировала, – да, но частично”, – написала она.

Позже певица запостила фото в праздничном образе.

Телеведущая Леся Никитюк Новый год провела в Карпатах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / В президентской гонке Трампу помог бы прорыв на переговорах с Россией по ядерным вооружениям

30.08 / В бразильской долине Жавари представители коренного населения столкнулись с угрозой COVID-19

21.12 / Новак заявил, что РФ и Саудовская Аравия наращивают торговлю

28.12 / Иран заявил о передаче Украине отчета о крушении самолета МАУ

06.08 / Обладателя «Грэмми» задержали по обвинению в домогательствах

05.10 / Пушков объяснил время возобновления конфликта в Карабахе

03.07 / Меркель назвала приоритеты Евросоюза на ближайшие полгода

25.10 / Японские ученые назвали новое последствие коронавируса

14.09 / В центре Калининграда мужчины вымыли обувь в святом источнике

03.09 / Иностранный вирусолог заявил о политизации критики российской вакцины от COVID

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска