Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
03.01.2021, 15:34,
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Путешественник и ведущий тревел-шоу “Мир наизнанку” Дмитрий Комаров вместе с супругой, телеведущей Александрой Кучеренко, отправился на Мальдивы.
“Уже традиционно 31 декабря делаю паузу в экспедиции и встречаюсь с любимой женой”, – написал он 31 декабря в Instagram.
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Ведущий отметил, что в этом году не планировал путешествие самостоятельно, а взял турпутевку на Мальдивы.
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Проживающая в России украинская певица Анна Седокова 1 января в Instagram сообщила, что выступала в новогоднюю ночь перед зрителями, выпив перед этим обезболивающее.
“После нашего очень длинного перелета, добравшись в гостиницу в 21.00, я поняла, что не могу встать. Боль в пояснице разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага. А ровно в 22.50 должна была выйти на сцену, где меня ждали”, – написала артистка.
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Украинский музыкант Dantes (Владимир Гудков) вместе с женой – певицей Dorofeeva (Надей Дорофеевой) встретил Новый год на Бали.
“Пятый день на Бали. Вопреки “Википедии”, местные делают ударение на “и”. Впервые встретил Новый год в лете”, – поделился он впечатлениями.
Артист сообщил, что они с супругой взяли в отпуск 20 книг, но ему удалось прочитать только 50 страниц одной из них.
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Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина 1 января опубликовала фото с мужем, музыкантом Валерием Бебко, сыном и новым питомцем – щенком. Кличку ему пока не придумали, она призвала подписчиков выбрать ее вместе.
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Украинская гимнастка Анна Ризатдинова отправилась на праздники на горнолыжный курорт Буковель с сыном.
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Ведущая Лилия Ребрик показала в Instagram, как праздновала Новый год дома с семьей.
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Актриса, героиня проекта “Холостячка” Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель проекта Александр Эллерт также отправились отдыхать в Буковель.
“Друзья, с Новым годом! Будьте счастливы и любите друг друга”, – сказала она в ролике, опубликованном в Instagram.
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Украинский телеведущий Владимир Остапчук опубликовал фото с женой Кристиной.
“С новым, 2021 годом от Ostapchuk Family”, – написал он.
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Украинская исполнительница alyona alyona 31 декабря обнародовала пост с итогами года.
“Анализируя цели и планы, которые я строила в январе 2020 года, из моих уст не сходила улыбка – ну вот кто мог представить, что появится что-то вроде коронавируса и карантинных локдаунов. Писала ли бы я те пункты, зная будущее, – нет. Выполняла ли я то, что планировала, – да, но частично”, – написала она.
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Позже певица запостила фото в праздничном образе.
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Телеведущая Леся Никитюк Новый год провела в Карпатах.
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