 

Юрий Лоза рассказал, как встретил Новый год

03.01.2021, 15:12, Разное
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Юрий Лоза пояснил о том, как и где он встретил Новый год. Как и многие россияне, популярный артист проводит зимние праздники дома.
В наступившем году в зимние праздники россияне смогут отдыхать в течение десяти дней. Благодаря таким своеобразным «каникулам» станет возможным навестить родных и близких, а также посвятить время семье. Однако из-за пандемии коронавируса большинство граждан страны все же предпочитают оставаться дома. Не покидал родные стены во время празднования Нового года и Юрий Лоза. Музыкант признался в беседе с журналистами, что ночь с 31 декабря на 1 января провел, как и многие соотечественники, в режиме самоизоляции.

Сейчас артисту уже 66 лет, с его слов, он недавно узнал, что не может ездить в автобусах и другом общественном транспорте бесплатно. Новые нормы, действующие с 28 сентября, возмутили музыканта, согласно правилам теперь лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания должны строго соблюдать режим карантина. А с 29 декабря, согласно указу градоначальника Москвы Сергея Собянина, перечисленные категории не смогут воспользоваться льготами в пассажироперевозках без наличия документов об вакцинации от COVID-19.

Ранее Юрий Лоза отметился рядом неоднозначных высказываний, чем вызвал новую волну интереса к своей персоне. Так, автор и исполнитель известного хита 80-х годов «Плот» критически высказывался о группе «Роллинг стоунз» и Микке Джаггере, Алле Пугачевой, Олеге Яковлеве и других артистах. Более того, он пояснил и о полете Юрия Гагарина, который «лежал в ракете» во время полета. На претензии относительно собственного репертуара Лоза отвечает, что все телевидение куплено.



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