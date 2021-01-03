Бородина обвинила Фадеева в «хайпе» на закрытии «ДОМ-2»

03.01.2021, 15:12, Разное

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Ксения Бородина решила пообщаться со своими подписчиками в микроблоге Instagram, отвечая на их вопросы в разделе сторис. Телеведущая прокомментировала высказывания продюсера Максима Фадеева о закрытии «ДОМа-2», а также обвинила его в «хайпе» на этом событии.

По словам ведущей реалити-шоу, она лично не видела, что именно написал Максим Фадеев. Ксения Бородина вспомнила, как продюсер активно снимал участников телестройки в своих клипах. Она считает, что только «ленивый не хайпился на истории с закрытием проекта».

Максим Фадеев пошутил, что «ДОМ-2» закрыли из-за него, так как он писал нелестные комментарии по поводу популярного реалити-шоу. Руководство телеканала ТНТ приняло решение о том, что проект, который шел с 2004 года, больше не будут снимать. На данный момент они ищут площадку, которая бы согласилась транслировать скандальную программу, но желающих пока нет.