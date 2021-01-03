Возлюбленный Надежды Бабкиной в очередной раз сделал ей предложение

03.01.2021, 15:12, Разное

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Возлюбленный певицы Надежды Бабкиной Евгений Гор недавно в очередной раз сделал ей предложение. Однако 70-летняя знаменитость не собирается официально вступать в брак.

Евгений Гор уже много раз предлагал Надежде Бабкиной стать его женой. Сама же 70-летняя артиста пока не готова официально выходить замуж. Бабкина не видит никакого смысла в оформлении отношений. С Евгением Гором ей хорошо, но терять «свободу» она не желает. Артистка не раз рассказывала, что есть моменты, когда к ней лучше и вовсе не подходить. Избранник прекрасно чувствует состояние знаменитости, поэтому просто уезжает из дома на дачу.

Евгения Гора, который на 30 лет младше Бабкиной, задевают обвинения в том, что он является альфонсом. Артистка не раз защищала возлюбленного. По ее словам, Гор является отличным музыкантом с потрясающими вокальными данными. Пара уже строит отношения на протяжении 17 лет. Их союз считаетcя крепким, несмотря на внушительную разницу в возрасте.