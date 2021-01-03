В РФ ответили на территориальные претензии Эстонии

03.01.2021, 14:44, Новости дня

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Изменение послевоенных границ между Россией и Эстонией невозможно, сообщил член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он напомнил, что, согласно Конституции России, отторжение российской территории недопустимо.

Цеков подчеркнул, что эстонские политики не должны допускать подобных высказываний, поскольку они «не способствуют улучшению отношений с Россией». «Они должны понимать, что Эстония как государство не состоялось бы без поддержки России», – приводит его слова РИА «Новости». Подобную инициативу сенатор охарактеризовал как способ «заявить о себе».

В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывания спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о границе с Россией неуместными. Она отметила, что такие заявления эстонского политика превратились уже в своего рода «новогодний ритуал» и на первый взгляд выглядят комично.

«Однако тот факт, что у РФ и Эстонии до сих пор нет договора о границе, делает любые шутки неуместными. Особенно учитывая постоянно возникающую в выступлениях функционеров и экспертов НАТО тему гипотетического военного конфликта в Прибалтике и «российской агрессии», от которой альянс якобы должен «защитить» Эстонию, Латвию и Литву», – отметила Панина.

На этом фоне, как подчеркнула депутат, территориальные претензии к РФ становятся крайне опасным фактором, ведущим к обострению международной обстановки. «Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации», – считает парламентарий.

Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, по которому «была согласована граница между Эстонией и Россией», по международному праву якобы действует по сей день. В ответ губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил Таллину не включать «избирательную память».

Пыллуаас не в первый раз выступает с подобным заявлением. В марте 2020 года он требовал от России «вернуть» республике якобы аннексированные территории. Кроме того, министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической партии (EKRE) Март Хельме заявлял, что РФ якобы «частично удерживает территорию республики».

В Кремле указывали на неприемлемость подобных заявлений. В МИД РФ подчеркивали, что «такая позиция (…) не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.