В “Роскосмосе” рассказали о подготовке российской лунной миссии

03.01.2021, 14:30, Новости дня

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“Роскосмос” готовит отправку российских космонавтов на Луну. Об этом сообщили представители госкорпорации. Работа пока на начальном этапе, утверждают они.

В частности, создана специальная дирекция для осуществления лунной космической программы. Однако уже в этом году к спутнику Земли будет запущен беспилотный аппарат «Луна-25».

Затем туда отправятся и пилотируемые корабли, говорят в “Роскосмосе”. Российское агентство прежде всего нацелено на освоение южного полюса Луны. Успешность программы во многом зависит от мощной ракеты-носителя «Ангара-А5», запуски которой вскоре начнутся с космодрома Восточный. А пока продолжаются испытания в центре Хруничева, сообщают представители “Роскосмоса”.