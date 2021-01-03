 

В “Роскосмосе” рассказали о подготовке российской лунной миссии

03.01.2021, 14:30, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

“Роскосмос” готовит отправку российских космонавтов на Луну. Об этом сообщили представители госкорпорации. Работа пока на начальном этапе, утверждают они.

В частности, создана специальная дирекция для осуществления лунной космической программы. Однако уже в этом году к спутнику Земли будет запущен беспилотный аппарат «Луна-25».

Затем туда отправятся и пилотируемые корабли, говорят в “Роскосмосе”. Российское агентство прежде всего нацелено на освоение южного полюса Луны. Успешность программы во многом зависит от мощной ракеты-носителя «Ангара-А5», запуски которой вскоре начнутся с космодрома Восточный. А пока продолжаются испытания в центре Хруничева, сообщают представители “Роскосмоса”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Трампу приписали готовность баллотироваться в президенты в 2024 году

20.10 / В Колорадо пытаются потушить крупнейший пожар за всю истории наблюдений

16.08 / «Беременная от 10-летнего» школьница родила дочь

17.08 / Губернатор Краснодарского края посетил новую школу

26.06 / Макрон выразил желание приехать в Россию

24.10 / Обещавший мочиться в поставляемое в Россию вино Гварамия оскорбил грузинских военных

30.07 / Эксперт: Глава Иркутской области проявил себя как настоящий защитник Байкала

24.11 / Украинская экономика смогла адаптироваться к карантину

22.09 / Лавров: ЕС заявил Киеву о важности порядка выполнения Минских соглашений

20.10 / Посольство упрекнуло США в русофобской «охоте на ведьм»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска