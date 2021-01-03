Эвелина Бледанс: «Оказывается, я безумно скучаю по овациям зала»

03.01.2021, 14:20, Разное

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В своем микроблоге Instagram Эвелина Бледанс опубликовала несколько фотографий и видеороликов, которые связаны с ее работой в театре. Актриса призналась подписчикам, что «безумно скучала по овациям зала».

На первом ролике артистка предстала перед фолловерами в серебристом платье в пол и серой меховой шапке и под театральный звонок сообщила, что ей нужно спешить на сцену. На следующем видео Эвелина Бледанс позировала в коротких шортах и корсете, декорированном стразами. Она заявила, что продолжает играть роли сексуальных девушек без комплексов и спросила, какое настроение у поклонников – праздничное или нет. Далее последовали кадры окончания одной из постановок, в которой играет актриса. Она стоит на сцене с коллегами и принимает цветы от поклонников под зрительские аплодисменты. Эвелина Бледанс призналась, что скучает по такому образу жизни. Знаменитость почаще бы хотела так выходить на сцену и слышать овации.

Фолловеры засыпали артистку комплиментами по поводу ее шикарных образов. Многие признались, что полюбили ее именно за амплуа сексуальной девушки. Публикация Эвелины Бледанс набрала уже более 12 тысяч лайков и множество восторженных комментариев.