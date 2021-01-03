Дмитрий Исхаков: «Дети не должны страдать из-за размолвок родителей»

03.01.2021, 14:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фотограф Дмитрий Исхаков после развода с Полиной Гагариной продолжает комментировать их взаимоотношения. Недавно он высказался, что «из-за размолвок родителей не должны страдать дети».

Перед новогодними праздниками бывшие супруги поругались из-за их совместной дочери Мии. Фотограф выступил против того, чтобы ребенок летел с матерь в Занзибар. При этом, запрет на вывоз наследницы Дмитрий Исхаков оформил через ФНС, отправив соответствующий запрос. Пользователи Сети начали критиковать поступок бывшего мужа певицы, поэтому он опубликовал официальное заявление в соцсети. По его словам, Мия очень плохо переносит перелеты и об этом знают все члены семьи. Кроме этого, о новогодней поездке ребенка Дмитрий Исхаков узнал от третьих лиц, а не от Полины Гагариной. Его задело то, что с ним никто не посоветовался и не поставил в известность о планах. Кроме этого, хотят слухи, что у певицы новый возлюбленный, и бывший муж не хочет отпускать дочь в путешествие с незнакомым человеком. При этом, фотографу не нравится, что из-за их разногласий с артисткой могут пострадать дети.

Несмотря на четкую позицию Дмитрия Исхакова, экс-супруга все-таки улетела с дочерью и сыном на Мальдивские острова. В своем микроблоге Instagram знаменитость опубликовала снимок, сделанный на борту частного самолета. Певица призналась, что мечтала начать 2021 год с путешествия и у нее получилось.