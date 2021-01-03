 

Дмитрий Исхаков: «Дети не должны страдать из-за размолвок родителей»

03.01.2021, 14:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Фотограф Дмитрий Исхаков после развода с Полиной Гагариной продолжает комментировать их взаимоотношения. Недавно он высказался, что «из-за размолвок родителей не должны страдать дети».
Перед новогодними праздниками бывшие супруги поругались из-за их совместной дочери Мии. Фотограф выступил против того, чтобы ребенок летел с матерь в Занзибар. При этом, запрет на вывоз наследницы Дмитрий Исхаков оформил через ФНС, отправив соответствующий запрос. Пользователи Сети начали критиковать поступок бывшего мужа певицы, поэтому он опубликовал официальное заявление в соцсети. По его словам, Мия очень плохо переносит перелеты и об этом знают все члены семьи. Кроме этого, о новогодней поездке ребенка Дмитрий Исхаков узнал от третьих лиц, а не от Полины Гагариной. Его задело то, что с ним никто не посоветовался и не поставил в известность о планах. Кроме этого, хотят слухи, что у певицы новый возлюбленный, и бывший муж не хочет отпускать дочь в путешествие с незнакомым человеком. При этом, фотографу не нравится, что из-за их разногласий с артисткой могут пострадать дети.

Несмотря на четкую позицию Дмитрия Исхакова, экс-супруга все-таки улетела с дочерью и сыном на Мальдивские острова. В своем микроблоге Instagram знаменитость опубликовала снимок, сделанный на борту частного самолета. Певица призналась, что мечтала начать 2021 год с путешествия и у нее получилось.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / “Отработал корпорат за еду”: Стас Костюшкин поиронизировал над коллегами по шоу-бизнесу

14.07 / «Нас отправили умирать домой»

25.12 / Пожилая подруга Прохора Шаляпина оттаскала за волосы его бывшую любовницу

09.09 / “Буря” в животе от стакана молока?

10.12 / В Беларуси официально представили новый облик Деда Мороза – он позеленеет

18.12 / Константин Богомолов и другие гости коктейля Клуба “418”

28.08 / Фургала допросят по делу об отравлении Навального

27.11 / «Немцы насолили так, что их будут помнить долго»

04.08 / Эшли Грэм снялась полностью обнаженной вместе с маленьким сыном

07.08 / Еще одна страна открыла границы для россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска