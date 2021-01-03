Флагман Nubia появился в Geekbench: Snapdragon 888 и электрохромная задняя панель

03.01.2021, 14:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бренд Nubia подготовил новый смартфон, базой которого станет процессор Snapdragon 888. Флагман с электрохромной задней панелью уже отметился на Geekbench.

Люксовый суббренд компании ZTE Nubia впервые вышел в продажу в 2013 году, Высокотехнологичные и стильные аппараты с демократичным ценником быстро обрели популярность у покупателей. Новый смартфон, название которого пока не раскрывается, будет работать на самом актуальном на сегодняшний момент однокристальном процессоре от Qualcomm Snapdragon 888. Дополняет платформу 8-гигабайтный чип оперативной памяти, а работает девайс на последнем, одиннадцатом поколении операционной системы Android.

Еще одним отличием аппарата станет новомодное дизайнерское решение, которое уже начали воплощать другие производители мобильных устройств. Электрохромное покрытие задней панели сделало гаджет интересным и более функциональным в применении. Специальная кнопка на тыльной стеклянной крышке позволяет изменить ее цвет или даже сделать ее прозрачной.

В базе данных смартфон от Nubia зарегистрирован, как NX669J, ознакомиться с возможностями девайса гипотетические покупатели смогут на сервисе бенчмаркинга Geekbench. Данные результатов тестирования обнародовал инсайд-блогер, публикующийся под ником @TechnoNakit1. Согласно его данным, грядущая новинка прошла одноядерные испытания, набрав 1 127 баллов. Мультиядерный тест показал 3583 балла.