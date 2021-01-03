В Москве расширили список категорий горожан с доступом к вакцине от коронавируса

03.01.2021, 13:54, Разное

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Принципиальная позиция властей заключается в том, что первоочередной доступ в вакцине от коронавируса должен быть у людей из группы риска – тех, кто чаще всего контактирует с большими группами людей и чья работа не может осуществляться дистанционно. Эти люди могут получить прививку абсолютно бесплатно.

При этом список категорий москвичей, попадающих под эту программу, постоянно расширяется. С 4 января в него вошли работники банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней.

“Напомню, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных”, – подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, ранее столичный градоначальник объявил о том, что жители Москвы старше 60 лет смогут получить бесплатную прививку от коронавируса с 28 декабря. Это решение было принято сразу после того, как в Минздраве признали вакцину одинаково безопасной и эффективной в том числе и для пожилых людей.

Получить информацию о том, как можно записаться на вакцинацию, можно на сайте проекта вакцинации. Там же можно ознакомиться с полным перечнем категорий горожан, которые могут получить бесплатную вакцину. Портал позволяет ознакомиться с подробной инструкцией по записи на прием и узнать все интересующие его подробности про сам препарат, процедуру вакцинации и получить ответы на другие вопросы