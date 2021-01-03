Женщины-машинисты впервые в современной истории РФ вышли на работу в метро Москвы

03.01.2021, 13:52, Новости дня

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Женщины-машинисты вышли на Филевскую линию метро Москвы, обучение длилось почти год, из 25 девушек права получили только 12, рассказал заммэра российской столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов сообщил, что «сегодня первые в современной истории женщины-машинисты электропоезда вышли на линию московского метро», говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Он напомнил, что «год назад вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты, который теперь позволяет метрополитену допускать к работе женщин-машинистов».

«Мэр Москвы (Сергей Собянин) и Дептранс Москвы последовательно добивались разрешения на профессию «машинист электропоезда» для женщин с помощью коллег из Минтранса и Минтруда и соцзащиты. Как только разрешение было получено, мы открыли курсы подготовки для первых женщин-машинистов Мосметро. Теперь, после успешной сдачи аттестации, они повезут первых пассажиров», – добавил он.

Поезда, управляемые женщинами-машинистами, «пойдут по одной из самых современных линий метро – Филевской, открытый участок которой был реконструирован».

«Эта должность в московском метро сейчас не сопряжена с тяжелой физической нагрузкой – перевод стрелок, которым раньше занимались машинисты, давно уже автоматизирован. А на большинстве линий мосметро ездят современные и комфортные поезда Москва и Москва-2020, обслуживание поездов осуществляется по самым высоким стандартам контрактов жизненного цикла», – отметил Ликсутов.

Заммэра также указал, что «из 25 девушек, которые приступили к обучению, 12 закончили его полностью, получили права на управление поездом, и готовы полностью управлять поездами метро Москвы наравне с мужчинами», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что «для первых женщин-машинистов разрабатывается специальная форменная одежда, состоящая из летней и зимней формы и аксессуаров». Форма разрабатывалась «с учетом пожеланий как от действующих сотрудниц метро, так и опыта мужчин-машинистов и мнения кандидаток в машинисты».

Кроме того, «женщины сами будут выбирать, в чем им удобнее управлять поездом – в юбке или в брюках: сезонная форма прорабатывается с учетом этих вариаций».

«Кстати, Московский метрополитен уже сейчас занимает второе место в мире по числу работающих женщин. В коллективе предприятия свыше 62 тыс. работников, из которых 36% – более 22 тыс. – женщины. Для сравнения в метрополитене Лондона женщины занимают только 23,5% позиций, в Берлине – 19%, в Брюсселе – 11%, в Нью-Йорке – 18%, в Вашингтоне – 24,1%. В следующем году ряды наших женщин-машинистов пополнят не менее 50 новых сотрудниц. Мы очень гордимся тем, что Московский транспорт – это территория, во всем доступная для людей вне зависимости от пола!», – заключил заммэра Москвы.

Напомним, приказ Минтруда об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин, вступил в силу с 1 января. Он содержит 100 позиций, в то время как в предыдущей версии документа их было 456.

В Московском метрополитене женщины работали машинистами электропоездов с 1936 года, но в начале 1980-х годов был введен запрет на прием новых сотрудниц по этой специальности.

Сообщалось, что летом 2020 года РЖД планирует начать подготовку женщин по профессии помощник машиниста.