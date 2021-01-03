В ДТП в Туве погибли восемь человек

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03.01.2021, 13:52, Новости дня
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При столкновении двух легковых автомобилей в Туве погибли восемь человек, еще трое человек пострадали, сообщили в экстренных службах.

«В 12.00 в Улуг-Хемском районе на 953-м км федеральной автодороги Р-257 столкнулись две легковые машины. В результате погибли восемь человек, трое получили травмы», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, утром 1 января в городском округе Серпухов Московской области фельдшер, оказывавший помощь пострадавшим в результате аварии, стал жертвой другого ДТП.



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