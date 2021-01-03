 

В Мексике врач попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech

03.01.2021, 13:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Мексике госпитализировали 32-летнюю женщину с подозрением на энцефаломиелит (воспаление, поражающее спинной и головной мозг). Симптомы обнаружили после введения вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщило агентство Reuters 2 января со ссылкой на информацию от министерства здравоохранения страны.

Врач попала в реанимационное отделение государственной больницы в северном штате Нуэво-Леон после того, как у нее возникли судорожные припадки, затруднилось дыхание и появилась сыпь на коже. Имя женщины агентство не назвало.

В ведомстве добавили, что больная оказалась склонной к аллергическим реакциям, а во время клинических испытаний не было данных о том, что у кого-либо из испытуемых развивалось воспаление мозга после применения вакцины.

Reuters отмечает, что с Pfizer и BioNTech не удалось связаться для получения комментария по этому инциденту.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 3 января в Мексике COVID-19 выявили у 1,44 млн человек. Умерло от этой болезни более 126,8 тыс, а выздоровело более 1 млн пациентов. Мексика начала вакцинацию от коронавируса в четверг, 24 декабря, сообщало Reuters. В первой партии вакцина было 3000 доз. Следующая партия будет содержать уже 50 тысяч доз, а к 31 января. 

Вакцину BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech уже одобрили для использования ряд стран, в том числе ВеликобританияКанадаСШАШвеция, Швейцария и Бахрейн. В Германии утверждают, что такая вакцина эффективна также против нового штамма коронавируса.

Агентство Bloomberg сообщало, что в мире прививки от коронавируса получило минимум 10,865 млн человек. Вакцинация проходит уже в 29 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В Лондоне не отказались от публикации доклада о влиянии России на британскую политику

12.09 / Россия выступила против перевода Ярошенко в другую тюрьму в США

28.09 / Грузия обеспокоена эскалацией конфликта между Азербайджаном и Арменией

04.09 / Кремль анонсировал выступление Путина на праздновании Дня города в Москве

28.11 / Участник стрельбы в школе в Нальчике рассказал о начале конфликта с учителем

24.06 / Болтон обвинил Трампа в попытке использовать власти Украины в политических целях

27.12 / Волгоградская область перешла на московское время

21.08 / Корабли и катера РФ и Сирии провели артиллерийские стрельбы

27.07 / Режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 

15.08 / Мемориальный центр “Бабий Яр” отправил книги в 123 библиотеки Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска