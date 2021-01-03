В Мексике врач попала в реанимацию после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer-BioNTech

03.01.2021, 13:50, Новости дня

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В Мексике госпитализировали 32-летнюю женщину с подозрением на энцефаломиелит (воспаление, поражающее спинной и головной мозг). Симптомы обнаружили после введения вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщило агентство Reuters 2 января со ссылкой на информацию от министерства здравоохранения страны.

Врач попала в реанимационное отделение государственной больницы в северном штате Нуэво-Леон после того, как у нее возникли судорожные припадки, затруднилось дыхание и появилась сыпь на коже. Имя женщины агентство не назвало.

В ведомстве добавили, что больная оказалась склонной к аллергическим реакциям, а во время клинических испытаний не было данных о том, что у кого-либо из испытуемых развивалось воспаление мозга после применения вакцины.

Reuters отмечает, что с Pfizer и BioNTech не удалось связаться для получения комментария по этому инциденту.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 3 января в Мексике COVID-19 выявили у 1,44 млн человек. Умерло от этой болезни более 126,8 тыс, а выздоровело более 1 млн пациентов. Мексика начала вакцинацию от коронавируса в четверг, 24 декабря, сообщало Reuters. В первой партии вакцина было 3000 доз. Следующая партия будет содержать уже 50 тысяч доз, а к 31 января.

Вакцину BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech уже одобрили для использования ряд стран, в том числе Великобритания, Канада, США, Швеция, Швейцария и Бахрейн. В Германии утверждают, что такая вакцина эффективна также против нового штамма коронавируса.

Агентство Bloomberg сообщало, что в мире прививки от коронавируса получило минимум 10,865 млн человек. Вакцинация проходит уже в 29 странах.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.