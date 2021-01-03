 

В ДТП в Украине в 2020 году погибло 158 детей

03.01.2021, 13:50, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ДТП в Украине в 2020 году погибло 158 детей. Об этом 2 января в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины со ссылкой на данные полиции.

Еще 3681 ребенок получил травмы.

За прошлый год с участием детей произошло 3327 ДТП, из них 409 – по вине детей, заявили в центре.

В ЦОЗ отметили, что детские автокресла могут снизить вероятность смерти ребенка в случае ДТП, а светоотражающие аксессуары сделают его заметным для водителей в темное время суток.

“Детские автокресла способствуют снижению вероятности смерти в результате аварии примерно на 90% среди детей грудного возраста и на 54–80% среди детей раннего возраста. А светоотражающие элементы делают детей заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости. Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/2530300290428017

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих

02.10 / МЧС анонсировало учения по ГО под руководством Путина

20.10 / Рэпер Жиган собрался «встряхнуть» «Яндекс» в суде

28.12 / Названы симптомы-предвестники коронавируса

20.09 / Трамп заявил, что место умершей судьи Верховного суда США Гинзбург займет женщина

27.12 / Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

02.09 / Россиянину грозит лишение прав за пьяную езду на электросамокате

07.07 / Американка призналась в попытке передать России сверхсекретные материалы

05.12 / Канделаки оценила принятие в США «акта Родченкова»

23.11 / Количество умерших от COVID-19 в Украине превысило 11 тыс.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска