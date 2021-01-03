В ДТП в Украине в 2020 году погибло 158 детей

03.01.2021, 13:50, Новости дня

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В ДТП в Украине в 2020 году погибло 158 детей. Об этом 2 января в Facebook сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины со ссылкой на данные полиции.

Еще 3681 ребенок получил травмы.

За прошлый год с участием детей произошло 3327 ДТП, из них 409 – по вине детей, заявили в центре.

В ЦОЗ отметили, что детские автокресла могут снизить вероятность смерти ребенка в случае ДТП, а светоотражающие аксессуары сделают его заметным для водителей в темное время суток.

“Детские автокресла способствуют снижению вероятности смерти в результате аварии примерно на 90% среди детей грудного возраста и на 54–80% среди детей раннего возраста. А светоотражающие элементы делают детей заметными для водителей в темноте или в условиях ограниченной видимости. Отпуская ребенка на прогулку, напоминайте ему правила дорожного движения”, – говорится в сообщении.