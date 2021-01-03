Александр Невский о “Золотом глобусе”, Шварценеггере и Хизер Миллиган, а также об оружии Дикого Запада

03.01.2021, 13:42, Разное

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Здравствуйте друзья! 2020 год подходит к концу, и обычно в это время мне приходится смотреть очень много фильмов и сериалов, чтобы подготовиться к голосованию за присуждение премии “Золотой глобус”, в жюри которой я вхожу уже много лет. Как вы знаете, саму церемонию перенесли, но каждый день я все равно посвящаю несколько часов просмотру различных картин. Мне приятно, что Россия в этом году представлена несколькими сильными фильмами, среди которых “Дорогие товарищи” и “Спутник”. Последний совмещает в себе элементы драмы, фантастики и хоррора и уже добился успеха у зрителей не только в России, но и в США. Добавлю, что, как и многие в Голливуде, я надеюсь, что церемония “Золотой глобус 2021” состоится 28 февраля в “живом” режиме!

Арнольд Шварценеггер уже смог восстановиться после перенесённой не так давно операции и вернулся к регулярным тренировкам. День Арнольда начинается с велосипедной прогулки, в которой его часто сопровождает очаровательная Хизер Миллиган. Возлюбленная Шварценеггера находится в прекрасной физической форме, а также является опытным физиотерапевтом. Во время одной из наших совместных тренировок с Арнольдом Хизер показала мне несколько упражнений для улучшения осанки, которые она советует многим профессиональным спортсменам, посещающим ее клинику.

Скоро будет анонсирован мой новый проект, съёмки которого начнутся уже через несколько месяцев. Поэтому, чтобы не терять времени, я приступил к занятиям стрельбой из разных видов оружия. Я посещаю специальный полигон, расположенный в районе Фрейзер Парк, примерно в часе езды от Лос-Анджелеса. В предыдущих картинах мне приходилось стрелять из знаменитого российского автомата Калашникова и разных пистолетов, но я никогда не держал в руках классическое оружие времён Дикого Запада. Предлагаю вашему вниманию это видео моей тренировки с Винчестером – любимой винтовкой героев Клинта Иствуда.

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Публикация от Alexander Nevsky (@realalexnevsky)

В каких-то странах власти вводят локдауны из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, но в каких-то – и отменяют. Мой друг и коллега Маттиас Хьюз смог наконец-то прилететь в Калифорнию, после почти годового пребывания на Бали. Мы встретились с Хьюзом в Беверли-Хиллз – в знаменитом клубе Гранд Гавана, где часто бывали вместе с Марком Дакаскосом, Ральфом Меллером, Каспером Ван Дином и другими нашими общими друзьями. Хьюз, как и я, уверен, что в следующем году ситуация в мире нормализуется, ограничения будут сняты и мы все вновь сможем собираться и общаться, как прежде.

Я не прекращаю ежедневных занятий спортом и стараюсь совмещать силовые и аэробные нагрузки. Как я уже рассказывал, у меня дома есть гантели и штанги, но я люблю проводить тренировки и на свежем воздухе. Несколько дней в неделю, вместо занятий с отягощениями, я отправляюсь в горы и не только около часа гуляю, но и выполняю простейшие упражнения для основных групп мышц: отжимания в широком упоре (для укрепления груди), отжимания в узком упоре (для укрепления рук), подъем ног из положения в висе или сидя на краю скамьи (для брюшного пресса) и повороты в стороны со скрещёнными на груди руками (для укрепления талии). Все эти упражнения вы можете выполнять и дома, вместо утренней зарядки.

Я поздравляю всех вас с новогодними праздниками и шлю самые наилучшие пожелания вам и вашим близким! До скорой встречи на HELLO.RU!