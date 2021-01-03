Названы пять главных космических открытий прошлого года
03.01.2021, 13:38,
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Подводя итоги прошедшего года, аналитики составили и опубликовали на портале space.com список главных пяти открытий в области астрономии.
В частности, ученые сумели установить, что во всей нашей галактике Млечный Путь существует только 36 планет, пригодных не только для обитания живых организмов, но и для развития цивилизации. Однако самая близкая к нам находится в 17 тысячах световых лет.
Кроме того, представители науки нашли признаки возможного существования примитивных форм жизни на Венере, подсчитали количество звездных систем, которые можно рассмотреть с Земли, установили примерный химический состав атмосферы, пригодной для возникновения жизни, и сделали ряд других важных открытий.
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