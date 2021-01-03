 

Стало известно, почему люди до сих пор верят в плоскую Землю

03.01.2021, 13:38, Новости дня
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Если ваш собеседник утверждает, что Земля, в действительности, плоская, а не шарообразная, с ним лучше не спорить, советуют ученые. Представители науки считают, что никакие железные аргументы здесь не подействуют.

Существует немало неопровержимых доказательств того, что наша планета имеет форму шара. Для этого вовсе не нужно подниматься на орбиту или рассматривать сделанные из космоса снимки.

Однако до сих пор немало людей верит, что Земля плоская. Дело в том, что в них срабатывает дух отрицания, говорят специалисты. А источником его является недоверие к любой официальной информации и слепая вера в теорию заговоров. Если бы официальная наука, как в древности, утверждала, что Земля плоская, поверьте, именно эти люди говорили бы всем, что «она круглая и вертится».



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