Российских водителей предупредили о новых правилах техосмотра в 2021 году

03.01.2021, 13:28, Разное

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Российским водителям напомнили, что в 2021 году изменяются правила прохождения техосмотра. Они вступят в силу уже 1 марта.

Нововведения предполагают, что оформить диагностическую карту теперь не получится заочно. Транспортное средство будет фотографироваться при въезде на пункт осмотра и при выезде из него. С 1 марта документ станет оформляться исключительно в электронном виде. Снимки автомобиля будут заноситься в единую базу ЕАИСТО. Там станут сохраняться все сведения о каждой конкретной машине.

Новые правила предполагают введение административного наказания для операторов, которые проводят ТО автомобиля. Они понесут его, если будут выявлены нарушения в процедуре. Штрафы могут составлять 5-30 тысяч рублей.

С марта нынешнего года автомобили станут проходить технический осмотр реже. Те транспортные средства, которые младше четырех лет, освобождаются от данной процедуры. Далее она является обязательной для машин возрастом до десяти лет, периодичность – раз в два года.

Для автомобилей старше десяти лет ТО нужно будет делать раз в год. Столько же придется проходить технический осмотр грузовым транспортным средствам с грузоподъемностью более 3,5 тонны, новым такси, мотоциклам, прицепам и полуприцепам, учебным машинам. Для автомобилистов штраф с 1 марта нынешнего года составит две тысячи рублей.