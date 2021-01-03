 

Медики назвали топ-7 продуктов, полезных для здоровья

03.01.2021, 13:28, Разное
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Медики порекомендовали для улучшения здоровья включить в свой рацион 7 полезных продуктов. На первом месте стоят индийские специи.
Международные диетологи считают, что перец чили, куркума, карри, кардамон и корица полезны для организма. Эти специи, за счёт большого количества витаминов и антиоксидантов, помогают человеку похудеть, снизить аппетит и даже продлить жизнь. Мятный чай в свою очередь благодаря ментолу является хорошей профилактикой головных болей, диареи, а также синдрома раздраженного кишечника.

Одним из лучших суперфудов для здоровья человека по праву считается авокадо. Этот фрукт способствует похудению, нормализует гормональный фон, укрепляет иммунитет, а вот регулярное употребление оливкового масла снизит риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Натуральные японские суши (не аналоги) очень полезны для здоровья. В идеале экзотическое блюдо должно состоять только из риса и морепродуктов, в которых немало витаминов и минералов.

Сыр тофу тоже рекомендуется специалистами по здоровому питанию как источник качественного растительного белка, железа и кальция. Не менее полезен и греческий салат с добавлением сыра фета, огурцов, помидоров и оливок.



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