 

Чиновники передадут недоеденные продукты с новогодних банкетов пенсионерам и многодетным семьям

03.01.2021, 13:11, Разное
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В Государственной думе единогласно поддержали предложение Олега Шеина передать все продукты, оставшиеся после новогодних корпоративов в государственных учреждениях, наиболее нуждающимся категориям граждан – пенсионерам и многодетным семьям. Депутат отметил, что во время новогодних банкетов огромное количество качественной еды попросту выбрасывают:

«Считаю неправильным, что столько продуктов пропадает без дела. Да, часть еды разбирает обслуживающий персонал, повара, официанты, лакеи. Но выбрасывают недопустимо много! Пенсионеры, многодетные и другие бедняки тоже должны иметь возможность почувствовать вкус праздника!», – сказал Шеин. 

Предложение депутата было одобрено практически единогласно. Поручения о сборе недоеденных остатков оперативно передали в столовые и рестораны, организующие банкеты для чиновников.

На момент публикации статьи были подготовлено более 80 тысяч продуктовых наборов. Каждый набор включает два-три вида салатов и закусок, один из четырех видов горячего блюда с гарниром, а также фрукты и овощи. Все продукты практически целые, надкусанные места аккуратно обрезаны, поэтому еда вполне пригодна для праздничного стола. В некоторых наборах встречаются настоящие деликатесы, которые наверняка порадуют нуждающихся россиян – осетрина, красная икра и свежие огурцы.

В будущем планируется создание централизованного оператора по доставке остатков еды нуждающимся гражданам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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