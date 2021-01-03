Оружейный экспорт из ФРГ в страны Ближнего Востока превысил 1 млрд евро

03.01.2021, 13:00, Новости дня

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Правительство Германии одобрило в 2020 году контракты на поставки вооружения в страны Ближнего Востока на сумму свыше 1 млрд евро, говорится в ответе кабмина ФРГ на парламентский запрос партии «зеленых».

Основная часть экспорта пришлась на Египет (752 млн евро), также крупные поставки были одобрены для Катара (305,1 млн), Объединенных Арабских Эмиратов (51,3 млн), Кувейта (23,4 млн), Иордании (1,7 млн) и Бахрейна (1,5 млн), передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Отмечается, что все указанные страны «играют роль» либо в конфликте в Йемене, либо в Ливии.

Представитель «зеленых» Омид Нурипур указал, что такая экспортная политика противоречит заявлениям правительства о «рестриктивной продаже» оружия в страны региона.

«Между тем, что правительство говорит, и тем, что делает, зияет огромная дыра», – сказал он.

При этом если рассматривать экспорт германского вооружения в целом, то показатель по сравнению 2019 годом сократился – с 8 млрд до 5,6 млрд евро.

Ранее был назван объем поставок российского оружия странам юга Африки.