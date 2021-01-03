 

Количество жертв масштабного оползня в Норвегии увеличилось. Ведутся поисковые работы

03.01.2021, 12:58, Новости дня
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Спасатели нашли тела пяти человек на месте масштабного оползня, который произошел 30 декабря в муниципалитете Гьердрам в 20 километрах от столицы Норвегии Осло. Об этом сообщили в полиции Норвегии утром 3 января.

Спасательная операция продолжается. Полиция просит местных жителей воздержаться от посещения зоны происшествия.

В общей сложности пятеро из десяти пропавших без вести после оползня, сошедшего утром 30 декабря, были найдены мертвыми, уточнил норвежский канал NRK

Тело первого погибшего нашли 1 января, потом три тела обнаружили в субботу, 2 января, и одну смерть подтвердили утром 3 января. 

Оползень, который произошел в Гьердраме, затронул более 10 адресов проживания людей. Было эвакуировано более 1000 человек. Среди пропавших без вести есть дети. Людей ищут в том числе с помощью тепловизоров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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