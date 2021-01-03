Роскосмос заявил о 97-процентной успешности пусков космических ракет

03.01.2021, 12:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Иногда складывается впечатление, что многие пуски космических ракет в РФ заканчиваются неудачно. Но это не так, утверждают в Роскосмосе. На самом деле, статистика за последние пять лет подтверждает, что 97% ракет были запущены удачно.

Кстати, именно такой показатель заложен в стратегии развития госкорпорации до 2025 года, говорят представители Роскосмоса. Напомним, что в прошлом году было проведено 17 безаварийных пусков, а в позапрошлом – 25.

Если брать за основу более короткий период, то можно говорить о стопроцентной безаварийности, говорят специалисты. Кроме того, они сообщили о начале строительства второй очереди на космодроме Восточный со стартовым столом под ракету «Ангара-А5».