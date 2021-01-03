Ученые предупреждают об опасности жестоких видеоигр для психологии ребенка

03.01.2021, 12:46, Новости дня

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Влияние видеоигр на детскую психологию исследовали примерно в течение десяти лет. В результате, ученым удалось доказать, что жестокие сюжеты игрового контента пагубно воздействуют на психологию ребенка.

С годами это приводит к формированию агрессивного стиля поведения, утверждают специалисты. Результаты научной работы опубликованы в журнале Cyberpsychology.

Как отмечают психологи, возможно, играя в жестокие игры. Возможно, ребенок не превратится в маньяка, но все равно у него формируется привычка определенным образом решать все проблемы. Далее она укореняется и переносится на реальную жизнь. Также жестокие игры в детстве приводят к большему риску развития депрессии в зрелом возрасте.