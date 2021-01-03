Медики рассказали, как правильно ходить в баню зимой

03.01.2021, 12:36, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врачи рассказали, как зимой нужно ходить в баню. Эта традиция может принести не только пользу здоровью человека, но и вред, если не соблюдать определенные правила.

Регулярное посещение бани тренирует сердечно-сосудистую систему, поскольку резко меняется температура воздуха. При жаре сосуды человека расширяются, поэтому значительно усиливается кровоток. Подобные нагрузки могут не выдержать те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для таких людей особую опасность представляет холодная вода после высоких температур.

Посещение бани противопоказано тем, кто имеет онкологию, заболевания легких и эндокринные проблемы. Высокие температуры в данном случае могут только усугубить состояние пациентам. При этом в парилку можно отправиться людям с заболеваниями почек. Там у них расширяются мочеточники, поэтому облегчается выход камней.

В сауне нельзя употреблять крепкие напитки. Алкоголь начинает резко поступать во все капилляры из-за активной работы сердца, поэтому он быстро усваивается. В данных условиях поднимается давление, которое может повлечь гипертонический криз.

Баня и спа-процедуры

Нередко в баню отправляются дамы, которые любят спа-процедуры. Высокие температуры способствуют детоксикации организма. По словам дерматологов, тепловой стресс улучшает трофику кожных тканей. После сауны рекомендуется использовать косметические средства для тела.

Отмечается, что все уходовые процедуры лучше выполнять после парилки. Если кремы и маски нанести до бани, то они будут препятствовать потоотделению.