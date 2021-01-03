Эксперты рассказали о привычках, отрицательно влияющих на качество сна

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03.01.2021, 12:16, Разное
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Качественный отдых ночью оказывает влияние на здоровье, настроение и устойчивость организма. Эксперты напомнили о существовании привычек, которые могут негативно воздействовать на сон.
Недостаток ночного сна приводит к проблемам со здоровьем, человек утрачивает концентрацию внимания, увеличивается вес, возникает депрессия, понижается иммунная функция организма, а также повышаются риски заболеваний сердца и диабета 2-го типа. Специалисты предупреждают о существовании факторов, которые приводят к дисбалансу в режиме здорового сна. Сюда относят привычные повседневные действия.

Кофеин способен стимулировать организм до 6 часов. Чтобы не возникало проблем с засыпанием, необходимо воздерживаться от употребления алкогольных напитков после 17:00. Также мешать нормальному сну может физическая нагрузка, выполненная перед засыпанием. После этого в организме повышается сердечная деятельность и температура тела, вместо того, чтобы немного снизиться, способствуя телу отдаваться сну.

Эксплуатация смартфонов с синими экранами вечером тоже мешает качественному сну. Синий оттенок нарушает циркадные ритмы, подавляя секрецию мелатонина, гормона сна. Также необходимо навсегда бросить курить. Никотин бодрит тело и не дает ощущать истощение, которое может быть в организме, что отрицательно влияет на циклы сна, провоцируя разбалансировку.

На качество сна оказывает влияние переедание или отказ от ужина, что вызывает нарушение работы пищеварительного тракта. Голодный сон тоже вызывает дисбаланс уровня сахара в крови, что ухудшает процесс засыпания.



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