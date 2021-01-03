Галкин в новогоднюю ночь мастерски открыл шампанское и устроил грандиозный салют

03.01.2021, 12:16, Разное

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Максим Галкин поделился со своими поклонниками фотографиями и видео того, как провел новогоднюю ночь. В замке в деревне Грязи собрались друзья семьи, а юморист похвастался, как он мастерски открыл шампанское и устроил гостям грандиозный салют.

Супруг Аллы Пугачевой пожелал всем подписчикам сиять в наступившем 2021 году, беречь родных и делиться радостью. Все дамы на фотографии позировали в блестящих нарядах. Примадонна выбрала для новогодней ночи белоснежное платье с плиссированной юбкой, серебристый перелина и туфли. На празднике присутствовали коллеги и близкие друзья знаменитой пары: Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Ида Достман, Валентин Юдашкин и другие.

Во время обращения президента РФ вся компания собралась у телевизора с бокалами шампанского, которое мастерски открыл Максим Галкин. После боя курантов гости вышли на улицу запускать салюты. Когда были самые сильные залпы, шоумен трогательно приобнял Примадонну и детей, чтобы они не боялись. Также юморист показал фолловерам приусадебную территорию замка в деревне Грязи, которая превратилась благодаря снегу в сказочный лес. Максим Галкин опубликовал в сторис микроблога Instagram елку с иллюминацией.