Федеральные службы США теперь обязаны опубликовать данные о контактах с НЛО

03.01.2021, 12:26, Разное

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Действующий президент США подписал в это воскресенье законопроект о государственных расходах. Подписанный Дональдом Трампом законопроект, помимо прочего, обязывает федеральные службы США опубликовать данные о контактах с НЛО.

Это положение присутствует в докладе Специального комитета по разведке, возглавляемого сенатором Марком Рубио. Документ является приложением к новому Закону о разрешении на разведку. Там говорится, что министр обороны США, директор по национальной разведке и другие должностные лица должны отчитаться о фактах наблюдения воздушных объектов, которые не удалось идентифицировать. Еще их называют «аномальными летательными аппаратами». Разумеется, речь идет не только о «кораблях пришельцев».

Отчеты должны быть предоставлены не позднее 180 дней со дня вступления закона в силу. Спецкомитет требует включить в них детальный анализ расследований «вторжений» НЛО в американское воздушное пространство, которые проводило Федеральное бюро расследований США.

Издание называет все эти требования «просьбой», заявляя, что они не обязательны к исполнению, так как не имеют законодательной силы.

Если исполнительная власть выполнит эту важную просьбу, у нации наконец-то будет объективная основа для оценки обоснованности этого вопроса и его последствий для национальной безопасности. – заявил экс-директор по кадрам сенатского комитета по разведке Кристофер Меллон.

Запрос от спецкомитета поступил после появления опубликованных Минобороны США кадров полетов загадочных воздушных объектов, которые снимали в 2004 и 2015 годах пилоты военно-морской авиации.