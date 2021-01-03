Обнаружен еще один неожиданный способ продлить жизнь

03.01.2021, 12:24, Разное

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Ученые из Йельского университета (Великобритание) провели исследование совместно с коллегами из Гарварда и раскрыли еще один неожиданный способ продлить жизнь человека.

По их данным, пение благотворно влияет на здоровье и улучшает психическое и физическое состояние. В связи с этим исследователи заявили, что это занятие способствует увеличению продолжительности жизни.

Кроме того, пение снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера. Также этот процесс благотворно влияет на мозг, поскольку обеспечивает поступление большего объема кислорода. Благодаря этому методу также можно снизить кровяное давление и предотвратить симптомы депрессии или же устранить их.

Утверждается, что, когда человек исполняет любимые песни, в его организме выделяются эндорфины — они же повышают настроение, и люди чувствуют себя счастливее. При этом, отмечают специалисты, никакие вокальные способности не важны, так как пение в любом его исполнении положительно влияет на общее состояние.

В октябре ученые Норвежского университета естественных и технических наук раскрыли, что интенсивные тренировки в течение пяти лет являются эффективным способом улучшить здоровье, повысить качество жизни и замедлить старение.