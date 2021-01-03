Футуролог: искусственный интеллект не опасен для человечества

03.01.2021, 12:23, Разное

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Японский футуролог Мориносукэ Кавагути заявил, что искусственный интеллект не представляет угрозы для человечества.

По его словам, разработки ученых лишь расширят возможности людей.

– Люди говорят о том, что искусственный интеллект заменит человека, и рисуют страшные сценарии о том, что мы будем больше не нужны. С другой стороны, машины усилят или расширят возможности человека, наша продуктивность повысится, – пояснил эксперт.

Кавагути подчеркнул, что одной из функций искусственного интеллекта является помощь человеку в форме AI-man.

– Вы надеваете на себя робота и становитесь его частью, как киборг, как робокоп. Вы это вы, но ваша часть – это машина, – считает футуролог.

Напомним, ранее Митио Каку рассказал о новых возможностях, которые откроются человечеству при активном развитии ИИ и робототехники.