Мнение: О потрясающей правде про работу охраны Путина

03.01.2021, 12:12, Разное

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Ох, рано встаёт охрана…

Кстати, охранники короля в процитированном мультике оказались не слишком эффективными. Возможно, им просто мало платили. Охрана нынешнего российского президента на скудность бюджета пожаловаться не может. Но тем не менее, про неё стал известен один совершенно потрясающий факт, способный перевернуть всё представление о работе охраны первого лица.

Потрясение тут, конечно, не в том, что секретные данные о передвижениях президентского автотранспорта и оперативная связь с водителями Управления делами Президента РФ осуществлялась через WhatsApp, причём иногда непосредственно со служебных компьютеров, расположенных в приёмных вице-премьеров правительства РФ. Не в том, что вся информация о поездках высших чиновников выгружалась в соответствующие чаты по номерам служебных авто, закреплённым за каждым должностным лицом, и передавалась на личные телефоны водителей, даже если те были не на смене. Не в том, что и поездки президентского кортежа также проходили через WhatsApp, соответственно, не были тайной для любого, кто был достаточно умён, чтобы взломать соответствующие чаты (сказки о двойном шифровании можно оставить наивным подросткам: как минимум, спецслужбы имеют доступ ко всему трафику).

Самое большое потрясение состоит в том, что… за несколько лет этой информацией так никто и не воспользовался!

Ни враждебные России западные спецслужбы, ни международные террористические организации, ни даже террористы-одиночки и просто случайно недовольные люди.

Никто!

Получается, опасающийся покушений на свою жизнь Владимир Путин, который даже пьёт на публичных мероприятиях только из своей собственной посуды, на самом деле, нафиг никому не сдался? Ну и зачем тогда ему все эти параноидальные меры безопасности?