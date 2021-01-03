 

Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек

03.01.2021, 12:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек, информирует университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 350 тыс. 186 человек, всего в США заразились 20 млн 427 тыс. 780 человек, передает РИА «Новости».

Во всем мире с начала пандемии выявили более 84,5 млн случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,8 млн пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 1 млн.

11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери американцев во Второй мировой войне.

В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11.

Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Роспотребнадзор допустил введение дополнительных ограничений из-за коронавируса

15.07 / Украина считает преждевременными выводы о крушении самолета в Иране

25.10 / Зеленский попросил у ООН помощи в обеспечении Донбасса питьевой водой

09.12 / В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

11.10 / Пассажирский теплоход сел на мель в Подмосковье из-за пробоины

18.07 / Times – оксфордскую вакцину от коронавируса будут производить в России

28.11 / В РАН отреагировали на убийство физика-ядерщика из Ирана

08.12 / “Мы с Пресняковым рыдали. Нас трясло, слезы текли!” Подольская впервые после вторых родов вышла в свет, чтобы поддержать сына

11.11 / Помпео напомнил мировым лидерам о действующем президенте США

26.06 / Трамп назвал Болтона сумасшедшим маньяком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска