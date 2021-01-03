Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек

03.01.2021, 12:08, Новости дня

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Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек, информирует университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 350 тыс. 186 человек, всего в США заразились 20 млн 427 тыс. 780 человек, передает РИА «Новости».

Во всем мире с начала пандемии выявили более 84,5 млн случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 1,8 млн пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 1 млн.

11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери американцев во Второй мировой войне.

В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11.

Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.