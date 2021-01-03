«Британский» штамм коронавируса зафиксировали в Таиланде

03.01.2021, 12:08, Новости дня

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Первые четыре случая заражения «британским» штаммом коронавируса зафиксировали в Таиланде, сообщают местные СМИ.

Телеканал Thai PBS сообщил, что мутация коронавируса была обнаружена у прибывшей в Таиланд семьи, состоящей из четырех граждан Великобритании. Все они находятся на карантине в частной больнице, передает РИА «Новости».

Ранее «британский» штамм коронавируса выявили во Вьетнаме.

31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса обнаружили в Китае. В тот же день Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса.