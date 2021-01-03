 

В США самолет упал на жилой дом, погибла семья

03.01.2021, 12:06, Новости дня
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В округе Окленд американского штата Мичиган легкомоторный самолет Piper PA-24 Comanche упал на жилой дом, в результате этого погибла семья из трех человек, находившихся на его борту, сообщила газета The Detroit News 2 января со ссылкой на полицию. 

Владельцем самолета был опытный лицензированный пилот Дэвид Компо. На борту с ним находились его жена Мишель и сын студенческого возраста Доусон. Все погибли в результате крушения в полумиле к северу от аэропорта Нью-Гудзон.

Столкновение вызвало пожар, который сильно повредил два этажа дома. Жильцы дома не пострадали. Их спасло то, что они вышли из дома, пояснил шериф округа Окленд.

По данным офиса Национальной метеорологической службы в городе Уайт-Лейк, во время крушения самолета наблюдалась небольшая облачность, но осадков и сильных порывов ветра не было.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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