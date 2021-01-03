Весь день 3 января — «Уездный город Е»

03.01.2021, 12:04, Разное

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В эфире IX докфест «Новой» и Артдокфеста. Один день — одна картина.

Как всегда в начале января мы приглашаем вас на фестиваль. Оставайтесь дома, смотрите новые картины, отобранные из большого списка. Фильмы — порталы туда, «где я не был никогда», но тем не менее отражающее наши сомнения, растерянность, чаяния. Например, в города, застрявшие в советском прошлом. А еще — «образы и лица», в которых время пропечаталось.

СЕГОДНЯ ВЕСЬ ДЕНЬ

«Уездный город Е»

Режиссер, оператор: Дмитрий Боголюбов

Сценаристы: Дмитрий Боголюбов, Анна Шишова

Продюсеры: Владислав Кеткович, Симоне Бауманн, Филип Ремунда

Звукорежиссер: Ян Ченек

Россия, 2019

Фильм с чеховским названием. Место действия обычный российский город. У продуктового магазина приветливый логотип «Единой России». Над городом веют флаги «ЕдРа».

Память о Великой отечественной войне — единственное, чем живет этот маленький русский городок, и кажется, единственное, что держит людей на плаву. Как великое сокровище эта память сохраняется в каждом доме и передается из поколения в поколение. И именно она мешает людям понять, что помимо собственной воли они вовлечены в новую войну.

«Вот и приходится обороняться, чтобы вести политику устрашения», — объясняет нам умненькая девочка с испуганными глазами.

Так что защищаться будем детьми.

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