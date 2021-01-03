 

Пандемия ставит нью-йоркское метро на грань коллапса, а с ним и весь город

03.01.2021, 11:50, Новости дня
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За время пандемии пассажиропоток метро Нью-Йорка сократился на 70%, что привело к убыткам в размере $3,4 млрд, пишет Die Welt. В администрации метро сообщили, что под угрозой закрытия находится каждая вторая ветка подземки. Как отмечает издание, экономический коллапс метро может поставить на грань краха всю экономику Нью-Йорка, ведь подземка является жизненной артерией города, доставляющей клиентов магазинам, ресторанам, театрам, отелям и так далее.


Reuters

Почти каждая вторая ветка метро Нью-Йорка находится под угрозой закрытия, пишет Die Welt, ссылаясь на предупреждение администрации нью-йоркской подземки. Таким образом, 9 тыс. сотрудников метрополитена угрожает увольнение.

Когда-то метро было артерией Нью-Йорка, однако пандемия коронавируса поставила его на грань коллапса, пишет издание: а вместе с метро на грань краха поставлена и вся экономика города. Раньше через нью-йоркскую подземку каждый день проходило около 3 миллионов пассажиров. Теперь же пассажиропоток упал на 70%. Финансовые убытки метрополитена могут составить $3,4 млрд. Для сравнения, во время финансового кризиса 2008 года потери метро составили $400 млн.

По словам бывшего главы MTA (оператора нью-йоркских перевозок) Ричарда Равитча, организации срочно требуется финансовая помощь. В случае если её не будет, Нью-Йорку грозит катастрофа: «современное и надёжное метро необходимо для экономического восстановления города». Предприятия, магазины, рестораны, театры, отели — все они зависят от метрополитена, доставляющего им клиентов. Как отмечает Равитч, экономика может расти лишь в условиях действующей подземки.

Как отмечает Die Welt, пандемия ударила по всем экономическим сферам Нью-Йорка. Бюджету города сильно не хватает средств, поэтому властям приходится экономить на всём, в том числе на метрополитене. Ко всему прочему, быстрого восстановления пассажиропотока ожидать не приходится: многие ньюйоркцы продолжают работать из дома. Согласно исследованию, проведённому в Манхэттене, лишь каждый десятый трудящийся сейчас работает в офисе. Причём одной из главных причин оставаться на удалёнке является именно желание избежать поездок в людных вагонах метро. Кроме того, горожане опасаются роста насилия в метрополитене: во время пандемии MTA зафиксировали значительно большее количество стычек, краж и попыток изнасилования в метро, чем до пандемии.

Вероятно, конгресс поможет метро Нью-Йорка, как и общественному транспорту в других городах, пишет Die Welt, однако окажется ли эта помощь действенной? В Нью-Йорке пока нет предпосылок к тому, что количество пассажиров вернётся на прежний уровень. Многие предприятия намерены и дальше работать на удалёнке, какие-то фирмы переносят свои офисы в другие города. Кроме того, переезжают не только фирмы, но и сами горожане: с момента начала пандемии из Нью-Йорка уехало более 300 тыс. жителей. 



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