От политических убежений до боязни побочных эффектов – прививочных скептиков больше всего в Европе

03.01.2021, 11:50, Новости дня

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Несмотря на эффективность вакцины от коронавируса, скептицизм в отношении прививок в Европе растёт, пишет Kurier. Причин уклонения от вакцинации множество: начиная с боязни побочных эффектов и отсутствия страха перед заражением и заканчивая политическими взглядами. Как подчёркивает издание, особенно много скептиков в тех странах, где вирус свирепствовал с наибольшей силой.



Reuters

В 50-х годах Элвис Пресли посвятил себя служению доброму делу. Ему сделали прививку от полиомиелита в прямом эфире. По-видимому, его задорный танец в видеоклипе на песню Hound Dog убедил многих зрителей в том, что прививка неопасна: уровень вакцинации в США стремительно возрос, пишет Kurier.

Сегодня в Великобритании многие звёзды, такие как «Гэндальф» Иэн Маккеллен, готовы сделать вакцину от коронавируса более популярной, считает Kurier. Потому что проблема остаётся прежней: болезнь свирепствует, но есть эффективная вакцина. Тем не менее многих это не убеждает в смысле прививки.

В Европе таких скептиков особенно много — и их число даже увеличилось с начала пандемии девять месяцев назад. Как подчёркивает Kurier, особенно ярко сдержанность в отношении вакцинации проявляется в тех странах, где вирус бушевал сильней: согласно опросу Имперского колледжа Лондона, во Франции, например, прививку планируют сделать лишь 35%, в Испании — только 41%, в Швеции — 44%. Согласно исследованию Венского университета, в Австрии, где население относится к прививкам традиционно скептически, вакцинироваться намерена лишь одна треть. В мае доля равнялась 48%.

«Почему так происходит?» — задаётся вопросом Kurier. Объяснений несколько. Ещё до пандемии степень готовности к вакцинации была разной в странах Европы: во Франции, например, скепсис по отношению к вакцине был распространён уже давно из-за скандалов, связанных с политическим влиянием и лоббированием в ходе прививочных кампаний. В Австрии скепсис у населения вызывает страх побочных эффектов или отсутствие страха перед заболеванием. Но в качестве причины отказа в опросах указывается и политика — скепсис связан и с политической ориентацией. По данным института исследования общественного мнения Market, сторонники Австрийской партии свободы и политически индифферентные в основном отвергают вакцину, а электорат Австрийской народной партии и партии NEOS — Новая Австрия и Либеральный форум, напротив, готовы к прививке.

Однако в других странах, сильно пострадавших от пандемии, настроения значительно более позитивные. По данным Kurier, в США, например, прививку собираются сделать до 73%, в Италии — 52%. Самый высокий показатель демонстрирует Великобритания — вакцинироваться там немерено 65% населения.

Пример Израиля показывает, что быстрая прививочная кампания не всегда лишает граждан скептицизма — в стране, где в настоящее время в пересчёте на население сделано больше всего прививок, более половины граждан не намерены вакцинироваться, передаёт Kurier.