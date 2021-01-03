Мнение: Сегрегация АББА

03.01.2021, 11:46, Разное

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На праздники крутят много всякого развлекательного старья, в том числе – клипы старой доброй шведской группы АББА. Которые, казалось бы, мы все засмотрели до дыр еще в прошлом тысячелетии! Да и в принципе – что нового можно увидеть в известной всему человечеству картинке “самой популярной поющей четверки всех времен”?

Но я, как известно, тормоз. И я вот только сейчас (!!) обратил внимание, что в куче видео с их песнями на сцене-то – вовсе не четверка! Конечно, “можно было бы и раньше догадаться”: скажем, у них ведь, как и полагается, в каждой записи присутствуют ударные – а кто из четверки ударник? В Битлз (другой “великой четверке”) мы ударника знаем – это Ринго Старр. А кто в Аббе? Беленькая с черненькой там поют и ни на чем никогда не играют, из мужиков – один на рояле, другой на гитаре. А кто на барабанах?

И тут я впервые на днях обратил внимание: на барабанах КТО-ТО. А также в глубине сцены, реально в затемнении (!) у них всегда стоит тоже НЕКТО, видимо, на бас-гитаре. Они ЕСТЬ – но их как бы нет. Они – не АББА. Их даже камеры стараются не показывать, и вообще их как бы все стесняются.

Удивительно. Только сейчас я заметил, впервые за 50 лет, что “величайшая поп-группа” – это практически демонстративное разделение музыкантов – прямо на сцене, у всех на виду – на “черную и белую кость”. АББА – это только всем известная четверка, а барабанщик и бас-гитарист – это так, чернорабочие сцены, нам их и знать не обязательно. Они, наверно, и менялись постоянно… Или нет? Съемные, заменяемые части. Хотя во всех композициях звучат-то, в общем, все.

Странно еще и то, что во всех материалах о группе, которые я читал, вопрос о “дополнительных” музыкантах как-то всегда обходили стороной. Хотя сейчас мне как-то даже непонятно: а откуда их вообще брали? Например, для гастролей? Неужели всякий раз новых по объявлению нанимали? Но это ж, наверно, неудобно, да и как-то непрофессионально… Музыканты ведь должны сыграться. Или нет? Или на барабанах в величайшей группе может сидеть кто угодно, это для звука неважно? Брали какого-нибудь лабуха из ресторана, давали ноты – “ну, ты тут подучи” – и вечером на сцену?

Или все-таки был какой-то постоянный ударник, но на положении “негра”? АББА гребла миллиарды (я читал, что на пике успеха АББА платила в казну Швеции больше налогов, чем весь концерн Вольво) – а два “негра”, басист и ударник, тихо сидели в супергруппе на фиксированном окладе, и их никто знать не знал?

Вот одно из многих видео с концертов АББА: ударную установку видно, бас-гитарист тоже где-то там в глубине прячется без подсветки. Но на всплывающем перечислении – только 4 имени. Занятно. Даже теперь не знаю, как ко всему этому относиться… но есть в этом что-то безжалостное и несправедливое.