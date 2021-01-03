 

Ученые рассказали о привычках, увеличивающих продолжительность жизни на 10 лет

03.01.2021, 11:44, Разное
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Исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения сообщают, что соблюдение здоровых привычек в среднем возрасте увеличивает длительность жизни на 10 лет. Результаты работы были опубликованы в BMJ.
Эксперты 34 года проводили наблюдение за здоровьем 73 196 женщин и 38 366 мужчин. Они узнали, что от ранней смерти людей оберегают здоровые рутины, такие как употребление здоровых продуктов питания, легкие физические нагрузки, поддержка здорового веса, отказ от спиртных напитков и курения.

Также исследователи поняли, что 50-летние женщины, придерживающиеся минимум четырех здоровых привычек, могут жить еще 34,4 года без диабета, болезней сердца и онкологических процессов. Мужчины могут жить еще 31,1 год, а вот у курильщиков и людей с лишним весом имеется самая низкая длительность жизни даже без заболеваний.



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