Директор перенесшего инсульт Бориса Моисеева заявил об отъезде певца из России

03.01.2021, 11:44, Разное

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Директор Бориса Моисеева пояснил о возможном отъезде знаменитого певца из России. Артист продолжает вести закрытый образ жизни, поэтому не появляется на людях.

Имеется информация, что Борис Моисеев довольно тяжело переживает последствия перенесенного несколько лет назад инсульта. По данной причине он отказался от выхода в свет. Директор исполнителя Сергей Горох рассказал, что его подопечный предпочитает вести затворнический образ жизни. По его словам, слухи о здоровье знаменитости преувеличены.

Недавно распространялась информация, что Моисеев планирует вернуться на сцену. Он хотел исполнить легендарный хит «Голубая луна» вместе с Николаем Трубачом и Ольгой Бузовой в рамках одного из проектов. В то же время директор артиста заявил, что тот мечтает о путешествиях.

К лету Моисеев может выехать за границу в Юрмалу, где у него есть недвижимость. Не исключено, что артист отправился в Майами.